Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da tırın otomobilin üstüne devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da tırın otomobilin üstüne devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Nihat Aydın'ın kullandığı 02 KT 155 plakalı saman yüklü tır, Siverek- Viranşehir kara yolu 20. kilometresinde virajı alamayarak Ahmet Dinke idaresindeki 63 T 2024 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Bilal Tilaver, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Nihat Aydın Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title