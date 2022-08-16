Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da tırın otomobilin üstüne devrildiği kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Nihat Aydın'ın kullandığı 02 KT 155 plakalı saman yüklü tır, Siverek- Viranşehir kara yolu 20. kilometresinde virajı alamayarak Ahmet Dinke idaresindeki 63 T 2024 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Bilal Tilaver, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Cuma Sarı Nihat Aydın Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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