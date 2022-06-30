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Son dakika haber! MSB: PKK/YPG'li 29 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! MSB: PKK/YPG'li 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MSB: PKK/YPG'li 29 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: PKK/ Ypg'li 29 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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