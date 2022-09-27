Son Dakika | İş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın Sultanbeyli'deki ailesine acı haber verildi. Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın Sultanbeyli'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Fikri Bıyık'ın Mecidiye Mahallesi'ndeki evine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi iletildi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları ve mahalle sakinleri evin bulunduğu sokağa geldi. İki kardeşi olduğu öğrenilen şehidin ailesinin haberi alır almaz Kocaeli'ye gittiği öğrenildi. Mahalle sakinlerinin, Sultanbeyli Belediyesinin sokağa kurduğu çadırda bekleyişi sürüyor. Şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu Gölcük Güncel Haberler Son Dakika

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