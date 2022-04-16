Son dakika haberleri | Kocaeli'de 15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin-i Şerif okunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden "duaya davet" etkinliği başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek "Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" çağrısı yapıldı.

Şehitler için Yasin-i Şerif okumak isteyenler "www.duayadavet.org" internet sitesinden kayıt yaptırabilecek.

Etkinlik kapsamında, "Bir ölür, bin diriliriz" anlayışından yola çıkarak her şehit için bin adet olmak üzere 251 bin Yasin-i Şerif okunması hedefleniyor.

Yasin-i Şerif'lerin okunması darbe girişiminin 6. yılı olan 15 Temmuz'a kadar sürecek.

Okunan Yasin-i Şerif'lerin duası, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinliğinde, İl Müftülüğü tarafından yapılacak.

"Duaya Davet" etkinliği kapsamında bugüne kadar yüzbinlerce Yasin-i Şerif okunarak, şehitlerin ruhuna gönderildi.