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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı telefonu

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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı telefonu

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan iki askerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan iki askerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailelerini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Irak Politika Güncel Haberler Son Dakika

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