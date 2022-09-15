Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı telefonu
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Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan iki askerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan iki askerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailelerini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel