Son dakika haberleri! Jandarmanın kadın pilotu orman yangınında da başarıyla görev yapıyor

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale eden Jandarma Genel Komutanlığının ilk ve tek kadın pilotu yarbay Hülya Eker, görevini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan Marmaris yangınında jandarma teşkilatı hem karada hem de havada görev yaptı.

Jandarma Havacılık Başkanlığına ait 12 helikopter ile yangına müdahale eden jandarma, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendi.

Jandarmanın kadın pilotu da görev yaptı

O helikopterleri kullananlar arasında ise jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker de yer aldı. İlçede 3 gündür görev yapan Eker, alevlerin üzerine yaklaşık 100 ton su atımı gerçekleştirdi.

"Yeşil vatan"ı korumak amacıyla canla başla yürüttüğü görevinin gururunu yaşayan Eker'in helikopterli soğutma çalışmasına katıldığı anlara AA ekibi de eşlik etti.

Eker, AA muhabirine, jandarmanın 2003 yılında da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Marmaris'te geçen yıl yaşanan orman yangınında bin saat uçarak yangın söndürme faaliyetlerinde etkin rol oynadıklarını aktaran Eker, bu sene de yıl da 12 helikopterle 750 saat uçuş gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Harp Okuluna geldiği 1996 yılının ilk senesinde pilot olmaya karar verdiğini anlatan Eker, şunları dile getirdi:

"Hayallerim gerçek oldu. Başta operasyonel faaliyetler olmak üzere birçok alanda görev yaptım. Orman yangını görevi benim için özel bir görevdi. Yangın faaliyetlerinde görev yapıp kontrol altına alınmasında katkım olduğu için onurluyum, gururluyum. Operasyonel faaliyetlerde fedakarca nasıl görev yapıyorsak orman yangını gibi her konuda da milletimizin, yanında ve emrindeyiz."