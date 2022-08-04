Son dakika haberleri | İran'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: İran'da terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
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İran'da terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
İran İstihbarat Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ülkenin çeşitli yerlerinde muharrem ayı etkinlikleri düzenleyen topluluklara yönelik terör saldırısı planlayan 10 DEAŞ mensubu yakalandı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel