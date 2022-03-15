Son dakika haberleri: İİT, İslam dünyasındaki çeşitli meseleleri ele almak için Pakistan'da toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, İslam dünyasındaki çeşitli konuları değerlendirmek üzere Pakistan'da bir araya geliyor.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, 22-23 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek toplantıda, aralarında Filistin meselesi, Yemen ve Libya'daki son gelişmeler başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak.

Pakistan'daki oturumda, Filistin ve Kudüs dahil olmak üzere İslam dünyasındaki çeşitli meselelere dair daha önce alınan kararların uygulanmasına yönelik faaliyetler ve Kasım 2020'de Nijer'in başkenti Niamey'de gerçekleştirilen 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndan bu yana yaşanan tehlikeli gelişmeler tartışılacak.

Toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler ve bunun Afgan halkı üzerindeki insani sonuçları, Cammu Keşmir meselesi, Mali, Orta Afrika ve Gine'deki durum, Sahel ve Çad Gölü konusu ve bölgedeki kırılganlıklar gündeme gelecek.

Oturumda; Yemen, Libya, Sudan, Somali, Suriye ve diğer bölgelerdeki durum değerlendirilecek ve Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Federasyonu ile Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası partnerlerle iş birliği de görüşülecek.

Uluslararası terör ve çatışma çözümü konuları, üye olmayan devletlerdeki Müslümanların durumu, İslamofobi dahil olmak üzere ekonomik, kültürel, sosyal, insani ve bilimsel meseleler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 27-28 Kasım 2020'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenmişti.