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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta oto koltuk kılıf imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - İrem Demir - Güncel
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta oto koltuk kılıf imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta oto koltuk kılıfı imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta oto koltuk kılıfı imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki oto koltuk kılıfı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle giriş kattaki imalathane ve üst katlarda büyük çapta hasar oluştu.

AA / İrem Demir - Güncel

Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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