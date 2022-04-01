Bayrampaşa'da otel odasında kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da geçen yıl kaldığı otelde Ferdane Kurt'u iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla Cemil Yar'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Yar'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki mütalaasını tekrar ederek, sanık Cemil Yar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"BEN KİMSEYE İHANET ETMEDİM"

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel