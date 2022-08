Son dakika haberleri... Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı. İmamoğlu: "Hastanemizi Tekrar Ayağa Kaldırırız"

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hastanede şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının hemen ardından bölgeye giderek çalışmaları yakından takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile gazetecileri bilgilendirdi. İmamoğlu, "Balıklı Rum Hastanesi, bizim için çok kıymetli bir kurum. Onu tekrar ayağa hep birlikte kaldırırız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür, ama can kaybının olmaması bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir" dedi.

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde bugün öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına İstanbul İtfaiyesi kısa sürede müdahale etti. Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hastaneye gelerek, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip edip etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak'dan bilgi alan İmamoğlu, gelişmeler hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte gazetecilere bilgi verdi.

İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"BALIKLI RUM HASTANESİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR KURUM: Ne yazık ki, İstanbul'un simge hastanelerinden biri Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın oldu ve bir hasar var. Tabii sevindirici olan, şu anda hasta tahliyeleri büyük oranda yapıldı. ve şu anda bizim burada 78 aracımız, 215 personelimiz var. ve Zeytinburnu Belediyesi'nin de bir kısım görevlileri burada. Farklı kurumlar da arka planda destek için bekliyorlar. Ama şu an gördüğümüz gibi, son çatıda kontrol altına alınmaya çalışan bir yangın. Binanın geneline baktığımızda, üst çatı ve onun alttaki döşemesi ahşap. Diğeri de tabii eski usul bir döşeme imalatı. Şu an binaya dönük içeride çalışan itfaiye çalışanlarımız var, yangını kontrol altına alması gereken. Dolayısıyla süreç devam ediyor. Arkadaşlarım, çalışma içerisinde en hızlı biçimde müdahalesini yaptılar; devam ediyor. Burada mühim olan, can kaybının olmaması. Balıklı Rum Hastanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane olarak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa kaldırırız. Biz de yanında oluruz vakfımızın. Ama esas olan, burada can kaybının olmaması. Bir an önce de kontrol altına yangının alınması. Diğer kısmını hep beraber hallederiz."

YERLİKAYA: BURNADAKİ YARALARI SARMAK BOYNUMUZUN BORCU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Başkanımız da ifade etti canla ilgili sıkıntımız, kaybımız söz konusu değil. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Soğutma çalışmaları sonrasında yapılan incelemeler sonrası ortaya çıkacak. Büyükşehir İtfaiye, Kaymakamlığımız burada, Zeytinburnu Belediyemiz burada, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri burada itfaiyeci arkadaşların can güvenliğini düşündüğümüz için hazırda bekliyor, şu an için ona gerek kalmadı, AFAD burada, Sağlık İl Müdürlüğümüz burada onların da çalışmalarımızla tahliyeleri gerçekleştirdik. Toplam 104 hastamız tahliye edildi. Burası bize emanet tarihi kadim şifa merkezi. En kısa zamanda eski haline getirmek için buradaki yaraları sarmak bizim boynumuzun borcu."

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ölen ya da yaralanın olmadığı belirtilen yangın sırasında 80 hastanın başka hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ise henüz sürdüğü bildirildi.