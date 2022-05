Son dakika haberleri! Babasının ölüm yıldönümünde konuşan Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı: "İnşallah hastalar onun adıyla şifa bulur"

Babasının ölüm yıldönümünde konuşan Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı: "İnşallah hastalar onun adıyla şifa bulur"

İSTANBUL - Prof. Dr. Murat Dilmener'in vefatının ikinci yıldönümünde babasını anlatan Dilmener'in kızı Fulya Dilmener Gençoğlu, "İnşallah hastalar onun adıyla şifa bulur. Aramızdan ayrılalı 2 sene oldu. Anmadığımız bir gün bile yok. Çok iyi bir doktor, çok iyi bir baba, her konuda mükemmel bir insandı" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından olan Prof. Dr. Murat Dilmener, 3 Mayıs 2020 tarifinde korona virüse yenik düşerek 78 yaşında hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı Acil Durum Hastanesi'ne verilmişti. Maddi imkanı olmayan hastaları ücretsiz tedavi ettiği için 'Yoksulların doktoru' olarak anılan Dilmener'in vefatının ikinci yıl dönümünde kızı Fulya Dilmener Gençoğlu, babasını anlattı.

"Her konuda mükemmel bir insandı"

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fulya Dilmener Gençoğlu, "Prof. Dr. Murat Dilmener aramızdan ayrılalı 2 sene oldu. Hiçbir şekilde acımız hafiflemedi. Özlemimiz daha da arttı. Çok iyi bir doktor, çok iyi bir baba, her konuda mükemmel bir insandı. İnsanlara çok faydası olan bir insandı. Sadece biz değil hastaları ve sevdikleri de babamı kaybetmiş oldu. Bu 2 sene onun boşluğuyla geçti. Anmadığımız bir gün bile yok" dedi.

"'Yoksul doktoru' olarak bilinirdi"

Gençoğlu, "Mesleğinin yanı sıra her konuda iyilik timsaliydi. Hastalarla olan ilişkisi gibi her konuda mükemmel bir insandı. Onu aramamak mümkün değil, unutmak zaten söz konusu olamaz. Babam işini çok seven, hastalarıyla çok yakından ilgilenen, eşsiz bir insandı. Onu çok arıyoruz. Yoksul hastalara karşı sempatisi vardı. Hastaları severek tedavi ederdi. Hasta gelsin teşhis koyayım, onu iyileştireyim isterdi. Sürekli böyle bir mücadele içerisindeydi. O yüzden yoksul doktoru olarak bilinirdi. Babam hastanede çalıştığı dönemde kapısında kuyruklar oluşurmuş. ve insanlar o kuyruktan ayrılmazmış" diye konuştu.

"İnşallah hastalar onun adıyla şifa bulur"

Bütün hastalarla eşit şekilde ilgilendiğini aktaran Gençoğlu, babasının isminin hastanede yaşatılmasına ilişkin ise, "Çok mutlu olduk, çok gurur verici bir durum. Gerçekten hastanenin bu ismi hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah hastanedeki herkes onun adıyla şifa bulur. Bu konuda bizim sesimizi duydukları için devlet büyüklerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Eminim o da görüp bu mutluluğu yaşıyordur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.