Son dakika haberleri | Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 zanlı tutuklandı - Haberler

Son dakika haberleri | Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 zanlı tutuklandı
AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 332 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 332 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde, 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 1 kilo 900 gram esrar, 800 gram eroin, 270 gram kokain, 340 gram metamfetamin ve 11 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 332 zanlıdan 35'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cankut Taşdan - Güncel