Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, aracın yan aynasının içerisinde gizlenmiş 74,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Uyuşturucu, Otomobil, Adıyaman, Gölbaşı, Güncel, Haberler

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