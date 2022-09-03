Son dakika haberi | TFF binasına silahlı saldırı; 3 şüpheli Beykoz Adliyesi'ne getirildi
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Son dakika spor haberi: TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel