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Son dakika haberi | TFF binasına silahlı saldırı; 3 şüpheli Beykoz Adliyesi'ne getirildi

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Son dakika spor haberi: TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Asayiş Şube Müdürlüğü Futbol Spor Güncel Haberler Son Dakika

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