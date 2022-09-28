Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyonda 9,2 kilogram esrar, 1850 gram kök kenevir, 38,8 gram kenevir tohumu ve esrar yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.C, O.N, S.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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