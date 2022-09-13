Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde silah ele geçirildi
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Son dakika haberi... Çerkezköy ilçesinde tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ve 30 mermi bulundu.
Gözaltına alınan sürücü V.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel