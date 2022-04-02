Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

SARIYER Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı.
İSTANBUL (DHA) - SARIYER Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü. Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İstanbul
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.