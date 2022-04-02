Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1) - Haberler

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Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

SARIYER Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı.

İSTANBUL (DHA) - SARIYER Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü. Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


- İstanbul
Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı (1)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnönü Caddesi, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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