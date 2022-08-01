Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde öldürülen BM barış gücü askerleri için anma töreni
Edinilen son dakika gelişmesine göre Anma töreninden detaylar Bayraklar ve askerlerden detaylar Ölen askerlerin resimleri Törende konuşma yapanlardan detaylar Ölenler için çiçek konulmasından detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle...
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Anma töreninden detaylar
Bayraklar ve askerlerden detaylar
Ölen askerlerin resimleri
Törende konuşma yapanlardan detaylar
Ölenler için çiçek konulmasından detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler sırasında hayatını kaybeden barış gücü askerleri için Goma kentinde anma töreni düzenlendi. Törene BM Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix de katıldı.
AA / Güncel