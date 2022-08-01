Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde öldürülen BM barış gücü askerleri için anma töreni Edinilen son dakika gelişmesine göre Anma töreninden detaylar Bayraklar ve askerlerden detaylar Ölen askerlerin resimleri Törende konuşma yapanlardan detaylar Ölenler için çiçek konulmasından detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle... Anma töreninden detaylar Bayraklar ve askerlerden detaylar Ölen askerlerin resimleri Törende konuşma yapanlardan detaylar Ölenler için çiçek konulmasından detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler sırasında hayatını kaybeden barış gücü askerleri için Goma kentinde anma töreni düzenlendi. Törene BM Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix de katıldı. AA / Güncel Birleşmiş Milletler Kongo Güncel Haberler Son Dakika

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