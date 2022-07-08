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Son dakika haberi... Jean Michael Seri, Hull City'e transfer oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Jean Michael Seri, Hull City'e transfer oldu

Son dakika gündem haberi: İngiliz ekibi Hull City, daha önce Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi Hull City, daha önce Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços de Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux'da da top koşturdu.

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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