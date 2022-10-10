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Son dakika haberi: İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KÜLÇE ALTIN OPERASYONU

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Son dakika haberi: İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KÜLÇE ALTIN OPERASYONU

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Havalimanı'nda Dubai'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla külçe altın getiren şüpheliler yakalandı.

İSTANBUL Havalimanı'nda Dubai'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla külçe altın getiren şüpheliler yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Dubai'den Türkiye'ye külçe altın getirdiğini tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi.  8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, şüpheli N.Ç ve T.C.İ ile Türkiye'de yasadışı bahis organize ettiği belirlenen İ.Y. ile yanındaki Ü.G.Ç isimli şüpheliler gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramada, N.Ç.'nin valizinde her biri 1 kilogram ağırlığında 3 külçe altın, 74 bin 600  dolar ile 209 bin 785 BAE dirhemi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G.Ç, T.C.İ. İ.Y. serbest bırakılırken, N.Ç isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Türkiye Silivri Dubai Güncel Haberler Son Dakika

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