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Son dakika haberi... Irak'ın Musul kentindeki DEAŞ operasyonunda bir terörist öldürüldü

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Son dakika haberi... Irak'ın Musul kentindeki DEAŞ operasyonunda bir terörist öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir teröristin ölü, ikisinin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir teröristin ölü, ikisinin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Musul'a bağlı Mahmur ilçesi kırsalında varlık göstermeye başlayan ve zaman zaman güvenlik güçlerine saldıran DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda bir teröristin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, 2 DEAŞ mensubunun da yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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