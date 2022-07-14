Son dakika haberi... Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı. Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü. Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. AA / Sinan Doğan - Güncel Orta Amerika Tegucigalpa Honduras Güncel Haberler Son Dakika

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