Son dakika haberi | Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Doğu Cape eyaletinin East London kentindeki bir gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 17 kişinin cesetlerine ulaşılmış, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 4'ünün hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirilmişti.

Olay sonrası ölümlerin eğlence mekanında çıkan bir izdihamdan kaynaklandığı iddia edilmişti.

Polis Bakanı Bheki Cele ise dün olay yerinde yaptığı açıklamada, bu iddiayı reddederek, maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu ve bu konuda üst düzey bir adli tıp ekibinin görevlendirildiğini belirtmişti.

Olayın ardından 24 saatten fazla zaman geçmesine rağmen, adli tıp ekiplerinin maktullerin ölüm nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor.

Maktullerden 6'sının kimliği belirlenemedi

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Polisten yapılan açıklamada, morgda bulunan cesetlerden 6'sının kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.

Açıklamada, çocukları kayıp olan ailelerin hastane morgunu ziyaret etmeleri çağrısında bulunuldu.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika Adli Tıp Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title