Son dakika haberi... GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşının tören alanına getirilmesi İl Müftüsünün dua okuması Şehidin naaşının memleketine gönderilmek üzere uçağa nakledilmesi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşı,... Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşının tören alanına getirilmesi İl Müftüsünün dua okuması Şehidin naaşının memleketine gönderilmek üzere uçağa nakledilmesi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu. Suriye'deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep Fırat Güncel Haberler Son Dakika

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