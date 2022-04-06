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Son dakika haberi... Filistin Başbakanı Iştiyye'den İngiltere'ye ülkesini tanıması çağrısı

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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Son dakika haberi... Filistin Başbakanı Iştiyye'den İngiltere'ye ülkesini tanıması çağrısı

Son dakika habere göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, İngiltere'deki Muhafazakar Parti'den 15 milletvekilinden oluşan bir heyeti Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Iştiyye, heyetle yaptığı görüşmede "İngiltere, üzerine düşen siyasi ve tarihi sorumluluktan dolayı Filistin devletini tanımalı." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukukun İsrail'e uygulanması gerektiğini belirten Iştiyye, Filistin halkına karşı yaptıklarından ve ihlallerinden dolayı İsrail'i hesaba çekmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Başbakan Iştiyye, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem başta olmak üzere insan hakları kurumlarının raporlarında İsrail'in bir "apartheid devleti" olduğunu belirttiğine dikkati çekti.

İngiliz heyetine son gelişmeler, İsrail'in icraatları, Yahudi yerleşim birimlerindeki artış ve Filistin topraklarına günlük saldırılar hakkında bilgi veren Iştiyye, İngiltere'ye, Kudüs'te seçimlerin yapılmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

İnsan Hakları, Filistin, England, İsrail, Güncel, Haberler

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