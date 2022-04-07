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EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Arif Kıvrak (52), yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Arif Kıvrak (52), yaşamını yitirdi. Polis, Kıvrak'a bıçaklı saldırıda bulunan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'ta meydana geldi. Arif Kıvrak, dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede birlikte yaşadığı annesi evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen taşımacılık işiyle uğraşan, iki çocuk babası Kıvrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıvrak'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Kıvrak'a bıçaklı saldırıda bulunan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar, İzmir, Polis, Güncel, Haberler

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