Son dakika haberi... Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

BURSA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından düzenlenen 'Fahri Profesörlük Unvanı Töreni' ve 'Krizde Savunma ve Güvenlik' konferansında konuştu. 'Pençe Kilit Operasyonu' ile ilgili konuşan Akar, "Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin yaşadığı çaresizlik, telsiz konuşmalarına yansıyor" dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Öğrenci Topluluğu'nun davetlisi olarak Bursa'ya gelen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BUÜ tarafından Uluslararası İlişkiler Alanı'nda Fahri Profesörlük Unvanı Töreni ve 'Krizde Savunma ve Güvenlik' konulu konferansa katıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu'nda düzenlenen törene AK Parti Dış İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile öğrenciler katıldı.

"Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, artık milli piyade tüfeklerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı, ÇNRA'larımızı, Fırtına obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, ATAK helikopterlerimizi, fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Silah sistemlerimizin harekat sahasında elde ettiği başarılar, tüm dünyanın da dikkatini çekmekte ve yerli- milli savunma sanayii ürünlerimize olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Fakat bu konuda kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun, bundan sonraki sürecin çok daha çetin olacağının da bilincindeyiz. Amacımız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yüzde 80'ler seviyesine yaklaşan yerli ve millilik oranını daha ileri seviyelere taşımaktır."