Son dakika haber! Van'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberler: Van'ın Saray ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Van'ın Saray ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kaya hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Hakan Sarı - Güncel