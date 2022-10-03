Son dakika haber... Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde, 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesinde, 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilkavak ve Güllübağ köylerinde belirlenen 2 adrese baskın yaptı. Adreslerdeki aramada 7 kilogram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 30 fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve M.Ç. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Jandarma Uşak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.