Son dakika haber... Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta Danimarka, İngiltere ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen bağış konferansında 26 ülkeden Ukrayna'ya 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yaklaşık 6 aydır devam ederken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta Danimarka, İngiltere ve Ukrayna'nın ortak ev sahipliğinde Ukrayna için bağış konferansı düzenlendi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Danimarka Savunma Bakanı Morton Bodskov'un katılımıyla gerçekleşen bağış konferansında bakanlar, Ukrayna'ya gelişmiş ek mali yardımla beraber silah sistemleri, askeri eğitim, çok namlulu roket sistemleri bağışlanacağını söyledi.

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov yaptığı açıklamada, 26 Batılı ülkenin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı askeri yeteneklerini artırmak için 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdiğini belirterek, Danimarka'nın Ukrayna'ya mali yardımını 113 milyon dolar daha artıracağını belirtti. Bodskov, "Bu, Avrupa ve özgür dünyanın üzerine inşa edildiği değerlere karşı bir savaştır. Bugün Ukrayna'yı destekleme taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna halkına seslenerek, "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi. Bodskov, Polonya, Slovakya ve Çekya savunma bakanlarının topçu sistemleri, mühimmat ve diğer askeri teçhizat üretimini Ukrayna'ya genişletmeye istekli olduklarının sinyallerini verdiğini söyledi.

"ORTAKLARIMIZ FİNANSMANA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ise, "Ortaklarımız finansmana ihtiyacımız olduğunu biliyorlar ve bizi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını dile getirdiler" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA YARDIM ETME KONUSUNDAKİ İSTEĞİMİZ ARTIYOR"

İngiltere Savunma Bakanı Wallace yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya yardım etme konusundaki isteğimiz daha da artıyor. Bu toplantıdan daha fazla taahhüt, daha fazla finansman, daha fazla eğitim sözü ve askeri yardım sözüyle çıktık. Hepsinin amacı Ukrayna'nın kazanmasına, egemenliğini savunmasına yardımcı olmak ve Putin'in emellerinin başarısız olmasını sağlamak için tasarlandı. Bu son askeri destek dilimi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus saldırganlığına ve ayrım gözetmeden kullandığı silahlara karşı savunmasına devam etmesini sağlayacaktır. Devam eden desteğimiz çok açık bir mesaj gönderiyor, İngiltere ve uluslararası toplum bu yasadışı savaşa karşı olmaya devam ediyor. Omuz omuza duracak ve Putin'in işgaline karşı savunmalarına yardımcı olmak için Ukrayna'ya askeri yardım sağlayacağız" dedi.

"RUSYA BİRÇOK KONUDA BAŞARISIZ OLDU"

Rusya'nın birçok alanda kayıplara uğradığını söyleyen Wallace, "Rusya birçok konuda şimdiye kadar başarısız oldu ve Ukrayna'yı işgal etmeyi asla başaramayacaklar. İstilaları bocaladı ve sürekli olarak değiştirildi. Yaklaşık 6 ay içinde büyük ve önemli kayıplar verdiler. Başkan Putin, bu akıl almaz saldırıyı yapmamaları konusunda uyarıldı ancak o bunu görmezden geldi. Bugün, 6 ay sonra, ona ve tehdide karşı durmaya, Ukrayna'ya yardım etmeye uluslararası bir topluluk olarak hala kararlı olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi.

TAAHHÜT EDİLEN YARDIMIN YARISINDAN FAZLASI SİLAH ÜRETİMİ VE TEDARİKİNE HARCANACAK

Batılı ülkeler tarafından taahhüt edilen mali yardımın, yarısından daha fazlasının silah tedariki ve silah üretiminin desteklenmesi için harcanacağı geri kalanının ise silah ve askeri teçhizatın yanı sıra askeri eğitime harcanacağı belirtildi. Ukrayna'ya ayrıca 80 kilometre menzile sahip "önemli sayıda" hassas güdümlü M31A1 füzesi de bağışlanacağı aktarıldı.

Ukrayna hükümeti, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalinin gidişatını değiştirme amacıyla uzun menzilli topçu silahlar da dahil olmak üzere daha fazla silah göndermesi için Batılı ülkelerden talepte bulunmuştu. Rus hükümeti ise, Batı'yı Ukrayna'ya daha fazla silah vererek çatışmayı uzatmakla suçluyor.

(Aylin Albayrak - İHA)