İki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra 2 araçla daha çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yolun karşı şeridinde ise 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Samsun Canik Ordu Güncel Haberler

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