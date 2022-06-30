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Son dakika haber... Pakistan'ın Pencap eyaleti başbakanlık seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haber... Pakistan'ın Pencap eyaleti başbakanlık seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı

Son dakika gündem haberi... Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Pencap eyaletinde başbakanlık seçimi için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Pencap eyaletinde başbakanlık seçimi için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesi, Pencap eyaleti başbakanlık seçiminin yeniden yapılmasına ilişkin eski Başbakan İmran Han'ın liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin itirazıyla ilgili değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, Pencap eyaletinde başbakanlık seçimi için oyların yeniden sayılmasına karar verirken, PTI'dan koparak Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif'i destekleyen 25 milletvekilinin oylarının sayım sürecine dahil edilmemesini emretti.

Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu, PML-N adayı Hamza Şerif, 371 sandalyeli eyalet meclisinde oyların 197'sini alarak 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuştu. Hamza'nın başbakan seçilmesinde PTI'dan kopan 25 milletvekili önemli rol oynamıştı. Pencap meclisinde 186 ve üzerinde oy alan aday başbakan oluyor.

Pakistan Seçim Komisyonu, 20 Mayıs'ta PTI'dan koparak Hamza Şerif'i destekleyen 25 meclis üyesinin milletvekilliğini düşürmüştü. Bu vekillerin sandalyelerini kaybetmesiyle Hamza Şerif'i destekleyenlerin sayısı 172'ye düşmüş ve Şerif meclisteki çoğunluğu kaybetmişti.

Seçim Komisyonunun kararının ardından PTI, Lahor Yüksek Mahkemesine başvurarak Hamza Şerif'in Başbakanlığının yasa dışı sayılmasını istemişti.

PML-N'nin adayı Hamza Şerif, 371 sandalyeli mecliste 186 oy elde edebilirse yeniden Pencap Başbakanı olabilir.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

İmran Khan Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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