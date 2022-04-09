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Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberler... Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ terör örgütü tarafından iftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ terör örgütü tarafından iftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Kerkük'te Raşat ilçesine bağlı Dogışman köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. İftar saatinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda ayrıca 1 kişinin örgüt tarafından kaçırıldığı açıklanırken, saldırının ardından bölgeye ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından köyde kontrol sağlandı.

(Semir Yemenci/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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