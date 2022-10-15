Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada Biri büyük 3 hortum vatandaşların kameralarına yansıdı Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında 3 hortum oluştu, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada

Biri büyük 3 hortum vatandaşların kameralarına yansıdı

HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında 3 hortum oluştu, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

İskenderun Körfezi açıklarında dev bir hortum oluştu. Bu arada dev hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler ise heyecanla izlendi. Hortum, kentin bir çok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, dev hortumun, İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title