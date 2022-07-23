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Son dakika haber... İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Ani bastıran sel sebebiyle sürüklenen araçlardan detaylar FARS (AA) – İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ani bastıran sel sebebiyle sürüklenen araçlardan detaylar FARS (AA) – İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA / Güncel

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