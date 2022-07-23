Son dakika haber... İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi... Ani bastıran sel sebebiyle sürüklenen araçlardan detaylar FARS (AA) – İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ani bastıran sel sebebiyle sürüklenen araçlardan detaylar FARS (AA) – İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. AA / Güncel İran Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.