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Son dakika haber: Hdp Kongresinde Atılan Sloganlara Soruşturma Başlatıldı, 4 Kişi Gözaltına Alındı

ANKA - Güncel
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Son dakika haber: Hdp Kongresinde Atılan Sloganlara Soruşturma Başlatıldı, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Son dakika haberler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin bugün Başkent’te yaptığı 5. Olağan Kongresi’nde atılan sloganlar nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin bugün Başkent'te yaptığı 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, HDP kongresinde atılan sloganlar nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar dört şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığı'mıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Ankara Başsavcılığı TEM Otoyolu Güncel Haberler Son Dakika

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