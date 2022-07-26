Devrilen elektrik direği altında ölüm soruşturmasında 5 yıla kadar hapis

AVCILAR'da bir binanın yıkımı sırasında devrilen elektrik direğinin altında kalarak hayatını kaybeden servis şoförü Dursun Güleç'in, ölümüne neden olan iş makinesi operatörü hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Mahallesi Gültekin Sokak'ta 9 Ekim 2021 tarihinde, akşam hava karardıktan sonra, bir binanın yıkımı için hazırlık yapan iş makinesi sokakta manevra yaparken 13 metre yüksekliğinde, kullanılmayan beton elektrik direğinin devrilmesine neden olmuştu. Servis şoförü Dursun Güleç, minibüsün yıkım çalışmasında zarar görmemesi için farklı bir yere park etmeye çalışırken, devrilen beton direğin altında kaldı. Ağır yaralanan Güleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

708 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

"KULLANILMAYAN BETON DİREKLER HALA YERLERİNDE DURUYOR"