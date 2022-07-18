Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika gündem haberi: Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Elmasırtı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 1 itfaiye aracı ile vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü. Yangında, bir vatandaşın bahçesindeki ceviz ağaçları zarar gördü. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Solhan Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.