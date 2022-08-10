Son dakika haber... Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan ekipler, şüpheli M.O'nun depo olarak kullandığı ev ile iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda 94 gram kaçak tütün, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 1840 adet boş makaron, 50 bin 700 adet boş sigara paketi, 3 elektronik terazi ve sigara dolum aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.