Son dakika haber! Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı (2)

DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI

Denizli'nin Buldan ilçesinde, evinin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın ikinci kez gözaltına alınan eşi Ramazan Çaltı, 'eşini öldürme' şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çaltı, polisteki ifadesinde, eşini öldürmediğini öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Çaltı'nın ayrıca evden çıkarken eşinin yaşadığını iddia ettiği öğrenildi.

Ramazan Çaltı'nın, olay günü evden üzeri ıslak çıktığı da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi. İncelemede, eve Çaltı'dan başka giren ya da çıkan kişinin olmadığı da ortaya çıktı.

Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli),