Son dakika haber: AK Parti'li Dağ: Seçim gecesi 'adam kazandı' mesajı atmak zorunda kalacaksınız

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "2008 de gençlik kolları başkanıydım. Diyorlardı ki AK Parti ANAP gibi olacak. Yıl 2022 aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi de helalleşeceğiz derken öbür taraftan yargılayacağız, diyorlar. Gemlik'teki fabrika için bizi yargılayacaklarmış. Bu ülkenin yerli milli bir ağacı olması sizi niye rahatsız ediyor? Hukuk devleti dediğimiz bir yerde siyasilerin bu söylemi ayrı bir garabet de insanlara bu kadar ümit vermeyin, alnımız açık, başımız dik kimseden korkumuz yok. Ama şunu da iyi bilin ki fazla kendinizi kaptırmayın, Allah'ın izniyle seçim gecesi bir 'adam kazandı' mesajı atmak zorunda kalacaksınız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen online üyelik sistemi katılım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. İki yılda izmirakuyelik.com aracılığıyla 8 bin 375 kişi partiye üye olurken, bu üyeler arasından Bornova, Konak, Çiğli, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Balçova ilçelerindeki toplam 150 yeni üyeye rozet takma töreni gerçekleştirildi.