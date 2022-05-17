Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi - Haberler

Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi
AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.
Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.
Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu." ifadesini kullandı.
Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin sabah saatlerinde verileceğini kaydetti.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.
AA / Dmitri Chirciu - Güncel