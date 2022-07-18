Son dakika haber! SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2) Son dakika haberine göre Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Vali Vekili Muhsin Çatmadım, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, anne Ayşe Civelek, baba Hakkı Civelek, yakınları ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı. - Kocaeli Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.