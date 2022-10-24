Son dakika gündem: Nijer'de silahlı kişilerin saldırısında 12 sivil hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri... Nijer'in Tillaberi bölgesinde silahlı grubun saldırısında 12 sivil hayatını kaybetti. Nijer'in Tillaberi bölgesinde silahlı grubun saldırısında 12 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Tillaberi bölgesine bağlı Banibangou kentinde kimliği belirlenemeyen silahlı grup araçlarla kent sakinlerine ateş açtı. Saldırıda, 12 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında, Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliği başsağlığı mesajı yayımladı. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram terör örgütü, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Kaynak: AA / Güncel Nijer Güncel Haberler Son Dakika

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