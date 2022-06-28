3 kişinin karıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 kişinin karıştığı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 kişinin karıştığı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Türbe Mahallesi, Hutbe Taşı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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