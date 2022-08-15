Son dakika haber | Kapalıçarşı'daki sel baskını Son dakika gündem haberi... KAPALIÇARŞI'daki su baskınıyla ilgili Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş yazılı açıklama yaptı. KAPALIÇARŞI'daki su baskınıyla ilgili Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş yazılı açıklama yaptı. Kurtulmuş, "İstanbul'da yaşanan ani yağmur yağışının getirdiği olumsuz durumdan Kapalıçarşı da etkilenmiştir. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eminönü ve Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı. Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar da bu yoğun yağıştan etkilendi, baskınlar oluştu. Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti" dedi. "Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa, Eminönü rögar hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışmakta" diyen Kurtulmuş, "Aşağıda kalan bu hatlarda suyun gitmemesi sonucunda biriken yoğun su Kapalıçarşı'nın rögarlarına yaptığı baskı ile taşmalara neden oldu. Yaşanan bu afetin ardından Kapalıçarşı yönetimi ve ekibi zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirmiş ve gerekli afet çalışmalarına başlamıştır. Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu tamamlanmış olup, gelen yağmursuları, yağmursuyu inişleri ile mevcut altyapı sistemine bağlanmıştır. Yağan yağmursuyu debisinin yüksek olması nedeniyle tüm Mahmutpaşa'nın bağlı olduğu kanalizasyon sistemi yetersizliğinden su gidecek yer bulamadığından yağmursuyu inişlerinde birikmeye sebep olmakta ve inişlerden taşma yapmaktadır" diye konuştu. Kurtulmuş, "Konunun altyapı ile ilgili olduğu çatı ile alakalı olmadığının bilinmesini rica ederim. Alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğu, alt hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlardan suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından suyun taşmasının meydana geldiğini belirtiriz. Kapalıçarşı yönetimi olarak bütün halkımıza ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mahmutpaşa Eminönü Fatih su Güncel Haberler Son Dakika

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