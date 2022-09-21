Bursa haberleri: Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı. Güncel Haberler Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı. Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberleri: Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı. - Haberler

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