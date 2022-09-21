Bursa haberleri: Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı.
Güncel Haberler
Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı.
Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist tutuklandı.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel