Son Dakika | Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Aralarında husumet bulunan iki grup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güncel AA / İsmail Şen Fırat Üniversitesi Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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