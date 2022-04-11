Son dakika: El sanatları kurslarıyla kadınlar hem para kazanıyor hem sosyalleşiyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da açılan el sanatları kurslarında üretim yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunan kadınlar, oluşturdukları arkadaş çevresiyle de sosyalleşip stres atıyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Palandöken Gençlik Merkezi binasında açılan el sanatları kursunda eğitim alan 50 kadın, boş zamanlarını üretim yaparak değerlendiriyor.

Haftanın belirli günlerinde katıldıkları kursta geleneksel el sanatlarının yanı sıra nevresim, seccade, pike takımı gibi birçok ürün yapan kadınlar, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle ürettiklerini satıyorlar.

Merkezin makine ve ekipman gibi imkanlarından faydalanarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar, kursta tanıştıkları yeni insanlarla da sosyalleşiyor.

Köy okulundaki çocuklara da destek oluyorlar

Merkezde usta öğreticilik yapan Esra Yılmaz, AA muhabirine, 14 yıldır el sanatlarında usta öğretici olarak çalıştığını ve haftanın belirli günlerinde farklı gruplar olmak üzere yaklaşık 50 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Kadınların farklı farklı ürünler yaptığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kursumuzda kadınlar boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyorlar. Eskinin yeniye çevirimi, yeni ürünler gibi birçok ürün yapıyoruz. Biz tüketen değil, üreten bir toplum anlayışında öğrencilerimize destek sunuyoruz. Kurumumuzun köy okullarına yaptığı çalışmalara biz de destek veriyoruz. Öğrencilerimiz artan kumaş parçalarından kalem kutuları yapıyor, onların ulaştırılmasını da kurum sağlıyor."

Yılmaz, hafta sonu gençlerle hafta içi de ev kadınlarıyla çalıştıklarını belirterek, kursiyerlerin ürettikçe mutlu olduğunu dile getirdi.

Kurs için kimseden ücret almadıklarını anlatan Yılmaz, "Gelenler burada kendi yaptıkları ürünler için harcama yapıyor. Ürünler bittikten sonra onlara kalıyor. Sipariş usulü çalışanlar var. Özellikle kendi çevrelerinden siparişler alıyorlar. Çok büyük karlar değil ama onları mutlu edecek kadar ellerine ücret geçiyor." diye konuştu.

"Burası bizim için terapi merkezi"

Kursiyerlerden Şeyma Keser de 3 yıldır kursa geldiğini aktardı.

Daha önce hiç dikiş makinesi kullanmadığını ve kursta öğrendiğini söyleyen Keser, "Üretmek gerçekten çok güzel bir şey. Burada insanın kendisine olan güveni artıyor. Burası bizim için terapi merkezi. Evdeki bütün sorunları buraya geldikten sonra unutuyoruz çünkü sadece bir şeye yoğunlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Hilal Çiftçi de daha önce evde sıkıldığını ve komşusunun tavsiyesi üzerine kursa geldiğini anlatarak, "4 yıldır geliyorum ve kendimi geliştirdim. Öğrenci olarak boş zamanlarımı değerlendirmek için gelmiştim, şimdi belgeleri aldıktan sonra inşallah kendi memleketimde yer açmak istiyorum." şeklinde konuştu.